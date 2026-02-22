プレミアリーグ第27節が21日に行われ、チェルシーとバーンリーが対戦した。ここまで12勝8分6敗の成績を残し、勝ち点「44」を積み上げて5位につけるチェルシー。トップ4の座を争っているなか、今節は4勝6分18敗の勝ち点「18」で降格圏の19位に沈むバーンリーを本拠地『スタンフォード・ブリッジ』に迎えた。試合はキックオフ直後に動く。4分、チェルシーは自陣からボールを繋いで前進し、ピッチ中央付近で前を向いたモイセス