吉本新喜劇の谷川友梨（42）が21日までに自身のSNSを更新し、衝撃的な給料を公開した。谷川は「25日はお給料入るからって、後輩2人をご飯に誘ってしまった。。。大ピンチ!!」として、明細書の一部を披露。そこには、その他支払い額は2400円、差引支払い額が2235円という数字が記されている。この投稿を見た人たちからは「急いで先輩も誘おう！」「吉野家ならギリいける」「サイゼに大集合！」「生活出来ない」「確かにおご