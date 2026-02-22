【何と言う井端】侍ジャパンの井端監督は、囲み取材で報道陣の前に立った瞬間に、テレビカメラがわずかに角度をずらしたのを見逃さなかった。「角度いいですか？」と質問し、カメラマンの要望に応えて立ち位置を修正。現役時代からの洞察力は健在だ。自身を囲む大勢の報道陣の後ろを中村悠が通ったのも見逃さず「（中村）ムーチョ！明日（先発）誰だっけ？」と冗談交じりに声をかけて取材現場を和ませていた。