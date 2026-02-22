侍ジャパンのアドバイザーを務めるパドレス・ダルビッシュが、サポートメンバーの佐藤柳（広島）に熱心にアドバイスを送った。ブルペンで投球練習を見守り、スライダーを投げる際の握り方、意識などを伝授。佐藤柳は「サポートメンバーの自分にも持っているものを教えてくださる。本当に凄い方」と感激の面持ちだった。ダルビッシュは「キャッチボールからいいフォーシームを投げているし、凄くいい投手」と佐藤柳を評し、多