侍ジャパン壮行試合初戦の先発を務める曽谷は「良いスタートが切れるようなピッチングをできるように」と意気込んだ。ブルペンで24球を投げて調整。ピッチクロックなどがある中で「秒数をしっかり確認して投げられたら」と話した。WBCでは第2先発など救援が見込まれ「しっかりとした準備を」と意欲。井端監督は「まずは勢いづけてほしい」と期待した。