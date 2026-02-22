◇ミラノ・コルティナ冬季五輪女子1500メートル（2026年2月20日ミラノ・スピードスケート競技場）女子1500メートルで2大会連続銀メダルの高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）は1分54秒86で6位に終わり、本命種目で悲願の金メダル獲得はならなかった。500メートル、1000メートル、団体追い抜きで銅を獲得し、夏冬通じ日本女子最多の通算メダル数を10とし、4度目の五輪を終えた。佐藤綾乃（29＝ANA）は22位、堀川桃香（22＝富士