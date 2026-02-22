J2新潟は22日に敵地で讃岐と対戦する。開幕から2試合を終えて1得点と攻撃陣は物足りなさが残るが、アンカーのMF新井泰貴（28）は鋭いパスでアシストを狙うなどゴールに向かう意識をより高める意向。0―4で完敗した前節の徳島戦の悪い印象を、快勝で払拭する。讃岐戦へ向けて宮崎市内で最終調整を行った21日の練習後、新井は高まっている攻撃への意識を口にした。「チームとしてゴールに向かっていくベクトルを出すのが大事。そ