【だから元気!】著名人に健康や元気の秘訣（ひけつ）を語ってもらう企画「だから元気！」。今回は音楽プロデューサーで、編曲家の武部聡志さん（69）です。松任谷由実（72）のコンサートツアーやフジテレビ音楽特番「FNS歌謡祭」をはじめ、多くのステージや音楽監督を務め、キーボード奏者としても活躍。長く日本の音楽シーンを支えてきた中心人物の一人です。“生涯音楽家”を貫くために60歳から始めたのが「ウオーキング」でし