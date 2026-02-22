法の支配と民主主義を軽んじるトランプ米大統領の政治手法に対し、司法が「待った」をかける重い判断だ。看板の高関税政策にも大きな打撃を与えることになろう。米連邦最高裁判所は２０日、政府が世界各国・地域を対象に課した相互関税などについて「大統領に発動権限はない」とし、違法とする判決を出した。判事９人中、６人が支持し、３人が反対した。相互関税は国際緊急経済権限法（ＩＥＥＰＡ）に基づいて発動された。安