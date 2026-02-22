ロッキーズの菅野がメジャー組では一番乗りで宮崎入りした。22日から合流するベテラン右腕に、高橋宏は「いろんなものを吸収できたら」。北山も「一緒に練習する中でいろいろ見ながら感じ取れたら」と心待ちにした。井端監督は「会ってからまず決めたい」と前置きした上で「ライブBP（実戦形式の打撃練習）を最終日（24日）ぐらいにできたら」と話した。