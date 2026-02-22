新潟アルビレックスBBは21日、神奈川県茅ヶ崎市の茅ケ崎市総合体育館で湘南に82―75で勝利した。前日の初戦で68―80で敗れた反省を生かした勝利に鵜沢潤監督は「チーム全員で戦った大きな勝利」と目を細めた。第3Q終了時は57―61と4点ビハインドだったが、第4Qの残り4分48秒からPG長尾の連続3点シュートが決まって逆転に成功し、そのまま逃げ切った。チーム最多タイの14得点を挙げたSFモリソンは「厳しい試合だったが、チーム