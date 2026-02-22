中道改革連合は、衆院選の落選者を対象とした意見聴取を２８日にもオンラインで実施する方針を固めた。党幹部が明らかにした。小川代表や階幹事長らに加え、新党結成を主導した野田佳彦、斉藤鉄夫両前共同代表も出席する方向だ。同党は衆院選で公示前から１１８議席減の４９議席にとどまる惨敗を喫した。落選者からは、前執行部の説明や、今後の政治活動への支援を求める声が上がっていた。