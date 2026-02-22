女子マススタート1回戦滑走する堀川桃香（右手前）。敗退した＝ミラノ（共同）スピードスケート女子マススタートの堀川桃香は1回戦で海外勢のスピード感あふれるレース展開についていけず、2組12位で姿を消した。「悔しい結果になってしまった。自分の力を全て出し切れただけに、世界との差を感じた」と肩を落とした。高校3年時に北京五輪に出場。長距離の国内第一人者に成長し、活躍を期した今大会だった。団体追い抜きで銅