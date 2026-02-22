［ウクライナ侵略４年］遠い和平＜上＞暗闇に包まれたウクライナの首都キーウの集合住宅。その一室で６歳の息子を育てるシングルマザーのアラさん（４０）がカセットコンロで夕飯を用意していた。室内を弱く照らすのはＵＳＢ給電式ライトだけだ。「こんな厳しい冬は経験したことがない」外気温は氷点下１０度。ベッドの上にテントを張り、コンロで沸かしたお湯を入れたペットボトルで布団を暖め、息子と添い寝する。集合住