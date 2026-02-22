ヤーンキースのアーロン・ジャッジ外野手（33）が21日（日本時間22日）にオープン戦のタイガース戦に「2番・右翼」で先発出場。今季初実戦で2打席連続で本塁打を放った。チームとしては2戦目、自身初出場のオープン戦でワールド・ベースボール・クラシック（WBC）米国代表の主将を務めるジャッジが最高の仕上がりを見せた。1点リードの3回。無死二塁迎えた第2打席に中堅へ豪快な“1号”2ラン。勢いは止まらず、続く4回の第3