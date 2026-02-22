ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子で、五輪初出場で銅メダルを獲得した中井亜美（１７＝ＴＯＫＩＯインカラミ）のキュートなリアクションに、海外でも注目が集まっている。ショートプログラム１位で迎えたフリーで中井は１４０・４５点をマークし、合計２１９・１６点で銅メダルを獲得した。キス＆クライでは、得点が出ても、約１０秒間真顔で表情を変えぬまま見つめ、指さししながらスコアを確認。やっと銅メダル