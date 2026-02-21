2026年1月、日産は新型「リーフ」を発売しました。 世界初の量産型EVとして2010年に初代が登場して以来、EV市場を牽引してきたリーフは、今回のフルモデルチェンジで劇的な変化を遂げているといいます。 そして、SNSでは新型リーフが納車されたオーナーや試乗を済ませたユーザーから多くの感想が投稿されており、賑わいを見せています。 EVのパイオニアがクロスオーバー