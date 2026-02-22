ミラノ・コルティナ五輪で３つの銅メダルを獲得したスピードスケート女子・高木美帆（３１）と１０年来の親交を持つ、シンガー・ソングライターの家入レオ（３１）が２１日、スポーツ報知の単独インタビューに応じた。２０日深夜に１５００メートルに出場し６位となったが、攻めのレースを貫いた親友の雄姿に「感動をありがとう」と感謝。文通や食事を重ねる中で見た高木の素顔を語った。（奥津友希乃）約９７００キロ離れた