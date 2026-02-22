１１年ぶりに日本球界に復帰した楽天の前田健太投手（３７）が、２２日のＤｅＮＡ戦（宜野湾）で移籍後初の実戦マウンドに立つ。ＮＰＢの試合での登板は広島時代の１５年１０月７日・中日戦（マツダ）以来、３７９１日ぶりとなる。１６日にはシート打撃に登板するなど順調な調整を続けてきた前田健は、初実戦について「まだオープン戦なので、そこまで強い（気持ちの）高ぶりはない」としながらも、「前回（シート打撃）は味方