◆オープン戦巨人１―３ヤクルト（２１日・那覇）オープン戦が２１日、沖縄県内の４試合で開幕した。巨人・山崎伊織投手（２７）はヤクルト戦（那覇）に先発し、２回２奪三振無失点と好投した。初回に２安打を浴びるも抜群の修正力を発揮。最速１４９キロを計測した直球を軸に、２回はわずか９球で３者凡退に封じた。昨季チームトップ１１勝を挙げ、開幕投手の筆頭候補に挙がる右腕が今季初実戦で万全発進した。オープン戦は