ＶＴｕｂｅｒの星街すいせいが２１日、神奈川・Ｋアリーナ横浜でソロライブ「ＨｏｓｈｉｍａｃｈｉＳｕｉｓｅｉＬｉｖｅ“ＳｕｐｅｒＮｏｖａ：ＲＥＢＯＯＴ”」を開催した。昨年２月に行った日本武道館公演の「再演」と銘打ち、全１９曲を熱唱。満員のファンを魅了し、同年発売したアルバム「新星目録」のＬＰ（レコード）盤を３月１８日に発売することも決まった。度肝を抜くステージを見せつけた。冒頭、大ヒット曲「