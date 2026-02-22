阪神は２１日、石井大智投手（２８）が大阪府内の病院で左アキレスけん断裂縫合術を受け、２０日に退院したと発表した。一般的に競技復帰まで６か月とされるが、右投手にとって投球時に強く踏み込む左足だけに、今季中の復帰は厳しい状況。石井は球団を通じたコメントに無念さをにじませた。「侍ジャパンに選出してくださった井端監督をはじめ、関係者の皆様とファンの皆様の期待に応えられなかったこと、追加招集となった選手