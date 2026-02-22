◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケートエキシビション（２１日、ミラノ・アイススケートアリーナ）女子銅メダルの中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）はトリー・ケリーの「Ｄｏｎ’ｔＹｏｕＷｏｒｒｙ，ＢｏｕｔａＴｈｉｎｇ」を演じ、会場を沸かせた。赤い衣装で登場すると、３回転ループなど切れのあるジャンプを決めていった。優雅なスパイラルも披露。観客もつられるような笑顔で、チャーミングに滑り上