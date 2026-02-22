「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート・エキシビション」（２１日、ミラノ・アイススケートアリーナ）メダリストらによるエキシビションが行われ、銅メダリストの佐藤駿（２２）＝エームサービス・明大＝は日本の国民的ボカロ曲「千本桜」を披露した。ハイテンポな和の曲にのりながら、豪快なトリプルアクセルを成功。軽やかに滑り切った。ＳＮＳなどでは「五輪でボカロ曲を聴くとは。時代だよなぁｗ」、「千本桜