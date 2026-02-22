スケーティングのクオリティに加え、喜怒哀楽に富んだ坂本は人の心を動かす力を持っている(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートで日本の坂本花織は団体、女子シングルでそれぞれ銀メダルを獲得した。アメリカのアリサ・リウ、日本の中井亜美とともに表彰台に登ったシングルでは、頂点に届かなかった悔しさから涙も見せていた。 【関連記事】マリニンが失速した裏に潜んだ憎悪坂本花織ら担当の有名振付師