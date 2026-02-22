中井に対して厳しい意見を口にしたプルシェンコ氏(C)Getty Imagesレジェンドの評価はシビアだった。現地時間2月19日に行われたミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーでは、日本勢が躍進。坂本花織が銀メダル、中井亜美が銅メダル、そして千葉百音も表彰台まで1.38差の4位と健闘した。【写真】演技後の“あざとポーズ”が人気！中井本人が再現した姿をチェック金メダルを手にしたアリサ・リウ（米国）を除け