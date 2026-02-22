ドジャース・大谷翔平投手（３１）の日本への帰国時期が未定であることを２１日（日本時間２２日）、ロバーツ監督が明かした。ロバーツ監督は大谷の帰国時期について「彼はまもなく行くと思う。アリゾナのオープン戦で数試合出場する予定だが、正確な航空券の予定は分からない」とい未定であることを強調した。大谷はこれまで打者としてはライブＢＰ（実戦形式の練習）４度打席に立って１０打席で９打数２安打。投手としても