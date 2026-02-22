◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケートエキシビション（２１日、ミラノ・アイススケートアリーナ）ショートプログラム（ＳＰ）で１３位と出遅れながらフリーで巻き返し５位に入ったアンバー・グレン（米国）は、レディー・ガガの「Ｔｈａ’ｓＬｉｆｅ」を熱演した。黒い衣装で金髪をなびかせ登場すると、３回転フリップ、２回転半のジャンプを降りた。終盤はクリムキンイーグル、イナバウアー、片手側転を連発し