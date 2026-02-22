ミラノ・コルティナ冬季五輪のノルディックスキー距離のヨハンネスヘスフロト・クレボ（29＝ノルウェー）が22日までに自身のインスタグラムを更新。今大会で獲得した6個の金メダルを披露し、注目を集めている。クレボは21日に行われた男子50キロクラシカルで優勝。終盤の上り坂でSNSなどで話題を集めた「クレボステップ」と呼ばれるラストスパートを決めた。今大会は距離複合（8日）、スプリント・クラシカル（10日）、10キ