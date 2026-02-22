【ベルリン＝石塚恵理】ドイツで開かれていた第７６回ベルリン国際映画祭で２１日夜（日本時間２２日未明）、コンペティション部門の授賞式が行われ、イルケル・チャタク監督の「イエロー・レターズ」が最高賞の金熊賞を受賞した。独、仏、トルコの共同製作で、トルコ・アンカラに住む芸術家夫婦の平穏な生活が、独裁政治による弾圧で脅かされていく様子を描いた物語。日本から出品された四宮義俊監督のアニメーション作品「花