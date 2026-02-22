気象台は、午前4時45分に、なだれ注意報を帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町などに発表（雪崩注意報） 22日04:45時点十勝地方では、22日昼前まで濃霧による視程障害に、23日までなだ