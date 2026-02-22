ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・エキシビションが21日（日本時間22日）に行われ、女子シングルで銅メダルを獲得した中井亜美（17＝TOKIOインカラミ）が登場した。「Don't You Worry 'Bout a Thing」の曲に乗り、赤のドレスで楽しくスケーティング。氷上に寝転ぶキュートなポーズも見せ、会場内から歓声を浴びた。中井と言えば、女子シングルのフリー後に見せた「小首をかしげる」ポーズはインパクト十分で