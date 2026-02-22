気象台は、午前4時42分に、なだれ注意報を釧路市阿寒、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町、別海町、中標津町、標津町、羅臼町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・釧路市阿寒、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町、別海町などに発表（雪崩注意報） 22日04:42時点根室、釧路地方では、22日昼前まで濃霧による視程障害に、23日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■釧路市阿