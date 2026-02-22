関東各地で山火事が相次いでいます。19日夜、茨城県常陸太田市で住宅や工場が焼ける火事があり、火が山林に燃え移りました。自衛隊のヘリ3機が出動したほか、消防隊員らあわせて230人が出動して消火活動を行いましたが、8ヘクタール以上が焼け、2日以上がたった今も、鎮圧のめどは立っていないということです。近くに住む人「（煙は）今日は増えたり、また消えたりしてます。昨日よりも今日の方が（移動している）。鉄柱みたいのが