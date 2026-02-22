米報道ドジャースはパイレーツからジャック・スウィンスキー外野手をウェーバーで獲得した。米メディア「ファンサイデッド」のロバート・マレー記者が21日（日本時間22日）に伝えた。27歳のスウィンスキーは2016年ドラフト15巡目でパドレス入り。2022年にパイレーツでメジャーデビューし、2023年には144試合出場、打率.224、26本塁打、74打点をマークした。昨季は59試合出場で打率.147、3本塁打、10打点。16日（同17日）にメ