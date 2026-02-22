驚きのニュースが飛び込んできた。チャンピオンシップ（イングランド２部）のバーミンガムに所属する古橋亨梧がMLS（メジャーリーグサッカー）に電撃移籍をする可能性が浮上したのだ。現地メディアも騒然となっている。昨夏にレンヌから加入した31歳の日本代表FWは、なかなか結果を残せず、バックアッパーに降格。１月にようやくリーグ戦初ゴールを決めたものの、冬の補強でライバルが増えた影響もあり、ここにきてさらに出