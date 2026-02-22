アメリカのトランプ大統領は21日、あらたに全世界に課す10％の関税を、15％に引き上げると表明しました。トランプ大統領は21日、SNSで、あらたに全世界を対象に課す10％の関税について、税率を15％に引き上げると表明しました。連邦最高裁が「相互関税」を違法との判断を下したことを受け、トランプ大統領は20日、相互関税のかわりに全世界に対し10％の関税を24日から発動すると発表していました。この関税は通商法122条に基づく措