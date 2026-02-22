◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケートエキシビション（２１日、ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケートのフィナーレを飾るエキシビションが行われ、男子で銅メダルを獲得した佐藤駿（エームサービス・明大）が「千本桜」を演じた。黒のパンツに、さくら色の衣装で登場した佐藤。青色にライトアップされた銀盤で、冒頭にトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を着氷。手拍子に乗り、３回転ループも降