招待選手としてナショナルズのキャンプに参加している小笠原慎之介投手（28）が21日（日本時間22日）、敵地でのカージナルスとのオープン戦に先発登板。ソロを被弾するなど1回1/3を投げ1安打1失点2四球で降板となった。“開幕投手”に抜てきされた小笠原だったが、ゴーマンにソロを浴びただけでなく、2四球と制球に苦しみ1回1/3で40球を投げ、無念の降板となった小笠原は昨季、中日からポスティングシステムを利用してナショ