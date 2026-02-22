日本時間２２日未明に始まったミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケート・エキシビションで、女子３位の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）がチャーミングな演技を披露した。（デジタル編集部）中井は４番目に登場。鮮やかな赤い衣装に身を包み、トレードマークの笑顔でリンクに姿を現すと、ポップな曲に乗って元気いっぱいに踊った。今大会で銅メダル獲得の原動力となったトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）こ