おととい、三重県鳥羽市沖で釣り船に貨物船が衝突し、2人が死亡した事故で、釣り船客の男性が事故当時の状況を話しました。鳥羽海上保安部などによりますと、おととい午後1時ごろ、三重県鳥羽市国崎町沖で、いかりを下ろして停まっていた釣り船に、貨物船「新生丸」が衝突しました。釣り船の男性客「いきなり衝撃が来て何が起きたか分からなくて、もう海の底にいた。気が付いたときには」この事故で釣り客らが海に投げ出され、男性