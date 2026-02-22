【ラ・リーガ第25節】(Estadio El Sadar)オサスナ 2-1(前半1-0)R・マドリー<得点者>[オ]アンテ・ブディミル(38分)、ラウル・ガルシア(90分)[R]ビニシウス・ジュニオール(73分)<警告>[オ]アイマール・オロス(32分)、ホン・モンカヨラ(66分)[R]ティボー・クルトワ(37分)、トレント・アレクサンダー・アーノルド(84分)、ビニシウス・ジュニオール(88分)、ダビド・アラバ(90分+3)観衆:22,480人