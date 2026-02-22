プロ・リーグ 25/26の第26節 クラブ・ブリュージュとルーベンの試合が、2月22日02:15にヤン・ブレイデルスタディオンにて行われた。 クラブ・ブリュージュはニコロ・トレソルディ（FW）、カルロス・ボルジェス（FW）、ハンス・ファナケン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するルーベンは明本 考浩（MF）、チュクブイキム・イクウェメシ（FW）、ティボー・