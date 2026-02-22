【10R】2日目メインのスタールビー賞で脇本雄太は頼みの寺崎浩平が郡司浩平に叩かれ8着に沈んだ。だが、初日の特選10Rを10秒9の高速ラップで捲っているように、タテ攻撃を発揮してこそ脇本の持ち味が出せるというものだ。準決は九州の2段駆けが見え見え。「自力」を強調した脇本は8番手に置かれるかもしれないが、ジックリ脚力を温存し、長い直線の外を強襲する。その流れになるとマーク古性優作が届かないケースがある。2