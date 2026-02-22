浜松オートのSG「第39回全日本選抜オートレース」は5日目を迎える。3日目まで1、2、2着と順調満帆だった岩見貴史（42＝飯塚）に思わぬアクシデントが襲った。4日目11R。レース前の試走で「フロントが逃げてしまって、落車するかと思った」と思い切り走れず、再試走の処置が取られたのだ。レースは1コーナーでしっかり2番手を確保してそのまま2着ゴール。「大変なことにならなくて良かった」と胸をなで下ろした。終わってみれ