今年最初のG1「第41回全日本選抜競輪」（優勝賞金4490万円）は熊本競輪場で20日の2日目、メイン「スタールビー賞」を中心に二次予選を開催。きょう22日の3日目10〜12Rで争われる準決勝戦メンバーが決まった。南関3車は郡司―深谷―松谷の並び。スタールビー賞で近畿ラインを攻略した郡司が気配上々だ。この一戦も郡司が早駆けを辞さない強気な攻めで見せ場をつくる。展開は番手の深谷。＜4＞＝＜1＞、＜4＞＜7＞の筋目から太田