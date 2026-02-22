初日10Rの脇本雄太の勝ちっぷりも強烈だったが、2日目7Rの太田海也の強さは別格。1人だけ違う乗り物かと思うほどだった。2着だった深谷知広は「追い付くかなと思って踏んだけど全然…」と話し、3着の松谷秀幸も「今までで感じたことのないスピードで行かれた」と驚いた。大激戦の準決12Rもスピード勝負なら見劣りしない。【5R】二次予選敗退の石原颯が2勝目奪取だ。（3）から（2）（5）（6）（7）（9）の2、3着。【12R】郡