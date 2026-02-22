ボートレース江戸川のG1「開設70周年記念江戸川大賞」は21日、4日目が終了。きょう22日の5日目10〜12Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。注目は10Rだ。板橋は5戦オール3連対にまとめて予選を3位で通過。出足、操縦性は申し分なく、水面が荒れても何ら問題ない。逃げて優出一番乗りを果たす。カドから硬軟自在に運ぶ永井を対抗視。岡崎は1マークを強気に攻めたい。当地戦は実に勝負強い湯川も僅差だ。＜1＞板橋侑我