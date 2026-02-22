「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート・エキシビション」（２１日、ミラノ・アイススケートアリーナ）メダリストらによるエキシビションが行われた。オープニングでは地元イタリアの１４年ソチ五輪女子銅メダリストのカロリーナ・コストナーさん（３９）が登場。表情に描かれたプロジェクションマッピングの中で、しっとりとした演技をみせて、観客を魅了した。男子銀メダリストの鍵山優真のコーチとしても知られる