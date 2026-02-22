ソフトバンク・藤井皓哉投手（２９）が右ヒジ手術を検討していることが２１日、分かった。ホークス救援陣を支える右腕は、宮崎春季キャンプの２０日に捕手を座らせた状態で初のブルペン投球。序盤から力強いボールを投げ込んでいたが、投球終盤に異変を訴えて離脱が決まり、福岡に戻っていた。藤井は昨秋の「日本シリーズ」後に受けた球団のメディカルチェックで右ヒジに損傷が見つかり、保存療法を選択。オフのノースロー調整